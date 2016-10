Ministeriales Lob für die Stadtentwicklung

som. Gummersbach. Auf Einladung von Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein informierte sich NRW-Bauminister Michael Groschek bei einem Stadtrundgang über den Sachstand und die künftigen Konzeptionen hinsichtlich der fortschreitenden Stadtentwicklung. Mit dabei Landrat Jochen Hagt, die stellvertretenden Bürgermeister Helga Auerswald und Jürgen Marquardt, der Technische Beigeordnete Jürgen Hefner, Kämmerer Raoul Halding-Hoppenheit, Manfred Pelzer-Zibler, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach, der SPD-Kreisvorsitzende Thorsten Konzelmann und etliche Ratsvertreter. Ausgehend vom revitalisierten Steinmüller-Gelände, das mit Schwalbe-Arena, der Halle 32 und dem benachbarten Gummersbacher Forum den Schwerpunkt des Stadtumbaus repräsentiere, erläuterte der Rathauschef, wie die Investition öffentlicher Fördergelder auch private Investments nach sich ziehe, wie sich am Beispiel des geplanten Kino-Neubaus oder des Sport- und Spieleparks zeige.

Als dem Schnittpunkt zwischen alter und neuer Innenstadt komme der zeitgemäßen Nutzungsumgestaltung der alten Vogtei eine besondere Bedeutung zu. Mit detaillierten Nachfragen zu den aktuellen Gummersbacher Stadtentwicklungskonzepten bewies Minister Groschek seinen neuesten Kenntnisstand bezüglich der sukzessiven Projektumsetzung. "Hier gab und gibt es viele gute Ideen". Dass der Gast aus Düsseldorf dem Volk sehr wohl "aufs Maul schaut" wurde deutlich, als er auf der Kaiserstraße spontan das Wort an Passanten richtete: "Was müsste in Gummersbach schöner werden und was wünschen sie sich für die Stadt?" Solchermaßen angesprochen, lobten Anja und Eva Lienemann aus Ruppichteroth die nette Atmosphäre und das Sortiment kleinerer Läden in der Fußgängerzone, die durch das Fehlen großer Discountmärkte noch idyllisch wirke.

Nach dem für 2018 in Aussicht stehenden Umzug des Amtsgerichts auf das Steinmüller-Areal würde die Stadt hier gerne bezahlbaren Wohnraum schaffen, für das Hohenzollernbad sei, in Kooperation mit dem Oberbergischen Kreis als Eigentümer, die Einrichtung eines Bildungs-und Medienzentrums denkbar.