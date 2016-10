Siegen siegt beim Herbst-Cup

aem. Ründeroth. Zum 1. Wallefelder Herbst-Cup hatte der TV Wallefeld in die Sporthalle Walbach nach Ründeroth eingeladen. Vier Mannschaften aus dem Westdeutschen Handballverband hatten zugesagt. So kämpften der TV Wallefeld, TSV Feytal, SC Waldniel, TSG Siegen und HSG Sieg, alles Kreisligamannschaften aus dem oberen Drittel um den Wanderpokal. Rund 80 handballbegeisterte Fans wollten die spannenden Begegnungen zwischen den annähernd gleich starken Mannschaften sehen. Es gab zehn Spiele, die einiges an Tempo, Spannung und Toren zu bieten hatten. Das Turnier verlief sportlich und fair.

Die oberbergischen Schiedsrichter Caro Marx, Christian Heß, Jan Welke, Julian Scholl, Gerhard Schürholz und Wolfgang Sielaff leiteten die Spiele hervorragend. Mit drei Siegen und einem Unentschieden holte sich die TSG Siegen den 1. Wallefelder Herbst-Cup. Es folgten die HSG Sieg, der TV Wallefeld, der SC Waldniel und der TSV Feytal. Dem TV Wallefeld war sofort klar, dass dieses Turnier einen festen Platz im Terminkalender findet. Drei der anwesenden Mannschaften nahmen das freudig auf und sagten für das kommende Jahr bereits zu.

Die guten Leistungen einiger Spieler wurden geehrt. Gleich zwei Titel schnappte sich der Mittelmann Matthias Schuß von der TSG Siegen als bester Torschütze mit 17 Toren und wertvollster Spieler des Turniers. Als bester Torwart hatte Henning Hecker von der SC Waldniel die Nase vorne. Den Fairnesspreis sicherte sich die HSG Sieg. "Das Turnier war gedacht, um die Herbstpause zu überbrücken", so Sascha Häner, Vorsitzender des TV Wallefeld, "unser Saisonziel ist eine gute Rolle in der Kreisliga, unter den ersten drei Plätzen." Mit zweimal Hallentraining und einer Laufeinheit pro Woche ist dieses Ziel unter Trainer Jörg Beger durchaus zu erreichen.