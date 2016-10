wr. Lindlar. "Wann hören die Schüler schon einmal Klassik? Wir wollen die Schüler an das Klangerlebnis heranführen," führt Stephan Wittkampf aus, der Schulleiter der Grundschule Ost in Lindlar, der die Kölner Opernkiste in die Schule eingeladen hat. Das Musiktheater für Kinder, bestehend aus drei Schauspielern, das direkt vor Ort in die Schulen und Kulturzentren kommt: Das ist die Kölner Opernkiste!

Seit 2011 sind die Akteure so unterwegs und versuchen die Liebe und Begeisterung für den Beruf des Opernsängers und für das klassische Musiktheater an junge Zuschauer weiterzugeben. Der Wunsch der Schauspieler ist, dass bei dem einen oder anderen eine lebenslange Verbundenheit mit und Offenheit gegenüber der Oper entsteht.

179 Schülerinnen und Schüler saßen in der Eingangshalle der Schule vor der Bühne, sie hatten sich schon im Unterricht auf den Opernbesuch vorbereitet, und schöne Masken gebastelt. Papageno der komische Vogel, mit gelben Gummistiefeln, rotem Hemd und einer Kappe voller Vogelfedern stolziert er plappernd durch die Menge der Schüler.

An der Hand hat er Sammy, die Schlange. Die singt den Bariton, kann aber auch Tenor und Sopran. In der Grundschule-Ost juchzen die Mädchen und Jungen. Was für ein Spaß! Das kleine Ensemble bestand aus Sopranistin Christine Léa Meier sie sang gleich drei Partien: Pamina, Papagena und den Priester, Tenor Arno Bovensmann schlüpfte in die Rollen von Tamino und Monostatos, Bariton Stefan Mosemann war Vorredner und Papageno, dazu führte er mit Alice van Dytsch Regie. Außer der "Die kleine Zauberflöte" spielt die Kölner Opernkiste aktuell auch die Opern "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck und "Der Barbier von Sevilla" von Rossini.