Auf den Spuren der Demokratie

Bergneustadt. Mit Projektleiterin Meike Krämer-Ansari, Ehrenamtler Klaus Kupp und Mitarbeiterin Katja Kashama-Engels vom Förderkreis für Kinder, Kunst & Kultur verbrachten Gäste des Jugendtreffs fünf Tage in Remagen-Kripp, um verschiedene geschichtsträchtige Orte zu besuchen. So ging es mit dem Zug nach Bonn zum Haus der Geschichte, von wo aus die Gruppe eine zweistündige Führung durch das ehemalige Regierungsviertel zum Thema "Die Wiege der Demokratie" startete. Nächstes Ziel war Ahrweiler, um den ehemaligen Regierungsbunker zu erkunden. Von diesem "Bauwerk" waren die Jugendlichen sehr beeindruckt. Im Rahmen der Führung lernten alle viel über die Zeit des kalten Krieges und die Bedrohung, welche damit einherging. Die Tatsache, dass der Bunker niemals wirklich sicher war, dafür aber Milliarden verschlungen hat, machte die Jugendlichen nachdenklich. Am letzten Tag besuchte die Gruppe das Willy-Brandt-Forum in Unkel (Foto) und erfuhr viele Details über den Friedensnobelpreisträger Willy Brandt. Die Jugendlichen waren beeindruckt vom Leben und Wirken Brandts, so dass sie gerne drei Stunden im Willy-Brandt-Forum verbrachten. Zum Abschluss der Woche machte sich die Gruppe gemeinsam Gedanken darüber, was sie aus den Erfahrungen der letzten Tage mitnehmen und dass sie sich in Zukunft auch "einmischen" wollen, da man nur etwas bewegen kann, wenn man auch etwas tut, so die Jugendlichen.