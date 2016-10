Der Neuaufbau nimmt Form an

eif. Waldbröl. Nachdem in den vergangenen Jahren die Jugendarbeit der CVJM-Handballer erfolgreich neu aufgebaut wurde, ist der Wandel nun auch bei der ersten Herrenmannschaft, dem Flagschiff des Vereins, angekommen.

Mit Christian Mertens gelang es dem Vorstand einen echten Waldbröler auf dem Posten des Trainers zu installieren. Mertens, der vergangene Saison noch beim Landesligakader des SSV Nümbrecht das Training leitete, blickt auf eine langjährige erfolgreiche Spielerkarriere zurück, in deren Verlauf er unter anderem bei seinem Waldbröler Heimatverein das Tor hütete. Nicht nur auf der Trainerposition hat sich etwas getan, auch der Spielerkader kann etliche Verstärkungen aufweisen. Neben Kevin Stötzel und Tobias Mertens, die es aus Nümbrecht nach Waldbröl zog, gelang es den Verantwortlichen, Sven Schuster und Jens Jüngling zu reaktivieren. Auch Jörg Spychiger sowie Frank Barth, der aus Oberwiehl kommt, schlagen ihre Zelte in Waldbröl auf. Nachdem zusätzlich mehrere ehemalige Spieler Interesse bekundeten, ist es den Südkreislern nach langem wieder möglich zwei Herrenmannschaften zu melden, von denen die erste in der Kreisliga und die zweite in der zweitenKreisklasse auflaufen werden. Nach einer starken Vorbereitung inklusive Trainingslager, ist man beim CVJM gespannt, wie sich die Mannschaft in der Kreisliga präsentiert. Pluspunkte werden gewiss die Zusammenstellung des Teams, mit vielen jungen Spielern und einigen erfahrenen Routiniers, starke Einzelspieler und der Lernwille der Südkreisler sein. Alles in allem blickt der CVJM zuversichtlich auf die kommende Saison.