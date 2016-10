Markt der Ritter und Gaukler

Gaukler, Händler und mittelalterliche Musik: Beim Mittelaltermarkt in Wipperfürth erlebten die Besucher wieder ein umfangreiches Spektakel.

sd. Wipperfürth. Hunderte Besucher kamen auch in diesem Jahr in die Wipperfürther Innenstadt, um das bunte Treiben der Ritter und Gaukler zu sehen. Der historische "Martinimarkt" auf dem Marktplatz bot wieder viel Spektakel: Gitarrenklänge, Jonglage, Zaubertricks und Spiele sowie der Duft von Weihrauch lieferten das typische mittelalterliche Flair. Dazu gab es leckere Fleischspezialitäten, Fladen, heißen Met, Liköre und weitere kulinarische Spezialitäten. Mittelalterliche Märchen von der Erzählerin Fabula am Lagerfeuer begeisterten die Besucher.



Die Kinder konnten am Schmiedehammer Schwerter formen, sich schminken lassen oder mit Pfeil und Bogen schießen. Auch das Martinsspiel begeisterte die Besucher. Neben den vielen Familien, die das Mittelalterspektakel besuchten, tummelten sich Ritter, Gaukler, Musiker und Kaufmannsleute auf dem Platz. Und einige mittelalterlich kostümierte Besucher bevölkerten das Fest.

Auf dem Markt konnten in den vielen Zelten Kleider, Felle, Schwerter aus Holz und Eisen, Silberschmuck, Lederwaren, Talismane, Räucherharze sowie weitere thematische Waren gekauft werden.



Der verkaufsoffene Sonntag bereitete den Besuchern beste Möglichkeiten zu einem Einkaufsbummel in den Geschäften des Einzelhandels im Zentrum der Hansestadt.