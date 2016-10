Alles rund um die tolle Knolle

wr. Lindlar. "Alles dreht sich um die tolle Knolle. Ich bin von der Vielfalt, der Qualität und der Gesundheit des heimischen Produkts überzeugt", betonte Lisa Blomenkamp, die aktuelle rheinische Kartoffelkönigin. Ernannt vom Rheinischen Landwirtschaftsverband und den Rheinischen Landfrauen, ist sie auf Erntedankfesten und Kartoffelfesten präsent, um den Verbrauchern die Kartoffel näher zu bringen.

Zahlreiche Besucher, überwiegend Familien, strömten selbst bei zuerst nebeligem Oktober-Wetter und dann bei Sonnenschein zum "Äepelfess" in das LVR-Freilichtmuseums Lindlar, um in der historischen Kulisse mehr über die nahrhafte Ackerknolle zu erfahren.



Das Kartoffelfest lockte mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Kartoffeln und Kartoffelsortenschau der Landwirtschaftskammer. Präsentiert wurden neue und historische Variationen der tollen Knolle. Wer die eine oder andere davon kaufen oder sogar selbst anbauen möchte, wurde fachmännisch beraten. Für Familien waren besonders die Mitmachaktionen für Kinder interessant. Kartoffelolympiade, süßes Kartoffelmarzipan, Mitmach-Küche und "Kreatives aus der Kartoffel" waren nur einige der Angebote. An der Kartoffel-Ernte per Hand mit anschließendem Kartoffelfeuer konnte die ganze Familie teilnehmen. Reibekuchen, Pommes und andere Leckereien sowie Getränke werden an verschiedenen Ständen angeboten.

Am Stand des Kartoffelbauern konnte man neben Kartoffeln auch Gemüse kaufen. Auch beim Museumsbäcker gab es frisch gebackenes Kartoffelbrot direkt aus dem Holzofen.

Sattler, Seiler, Schmied und Bandweber ließen die alten Handwerke lebendig werden.