Zirkus Orlando mit Premiere

sr. Bergneustadt. Varieté, Varieté, Varieté - schon seit drei Jahren spukte der Gedanke einer eigenen Varietéshow in den Köpfen der älteren Orlandos umher. Und welcher Anlass hätte zur Umsetzung besser gepasst, als das 125-jährige Vereinsjubiläum des TV Hackenberg, in dem die Abteilung Zirkussport beheimatet ist? In der Sporthalle auf dem Hackenberg fand man die geeigneten Möglichkeiten zum Training und zur Aufführung.



Mit einem Vorhang zur Bühne - bestehend aus einer Holzvorrichtung - entsprechender Licht-,Ton- und Pyrotechnik sowie ausgesuchten Musikstücken, verwandelte die Künstlergruppe des Zirkus Orlando unter Mitwirkung der Eltern die Turnhalle in eine Mischung aus Zirkus und Theater.



Ein Highlight boten die Tische in der ersten Reihe. Hier wurde von Kellnern ein Vier-Gänge-Menü serviert. Dahinter befanden sich die Sitztribünen. Eine bunte Vielfalt aus artistischen und akrobatischen Darbietungen, die wie viele einzelne Puzzleteile zusammengefügt dann doch eine Einheit bildeten. Nur die flexible Einzelgestaltung ermöglichte es den Zirkusartisten der ersten Generation, neben Arbeit, Studium oder Ausbildung eine komplette "Varieté-Gala für die Sinne" - auf die Beine zu stellen. Clown, Seilakte, Diabolo, Trapez und Ball Jonglage gehörten ebenso zur Aufführung wie Feuer-Acts, die beim Zirkus Orlando natürlich nie fehlen dürfen.

Für die Musik zeigte sich Dominik Krieger verantwortlich, die Moderation übernahm, wie schon beim großen Zirkusfestival 2013 in der Innenstadt, Inga Symnick.



Am Nachmittag vor der Varieté-Show konnte man an selber Stelle bereits die bunte Zirkusgala "Eine Reise um die Welt!" in Augenschein nehmen. Hier traten viele Neuzugänge des Zirkus Orlando zum ersten Mal in der Manege auf und bereisten mit einem Heißluftballon die verschiedensten Länder.