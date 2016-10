Humorvolles zum Fest der Liebe

som. Wiehl. Weihnachten - die schönste Zeit des Jahres ist geprägt von langen Traditionen und festen Ritualen, Kerzen, Krippen und Lichterketten schmücken die Häuser, die Familie trifft sich, um besinnliche Stunden miteinander zu verbringen.

Doch wohin mit dem Weihnachtsgeschenk, das man in Wirklichkeit schauderhaft findet? Wie reagieren auf einen Nikolaus, den die Kinder mit großen Augen bewundern, der sich aber offensichtlich in der Adresse geirrt hat? Was tun mit der tyrannischen Tante Mechthild, die ihre Familie regelmäßig zur Weihnachtszeit heimsucht?



In ihrer Kurzgeschichtensammlung "Frohe Weihnachten" präsentiert Stephanie Werner eine unterhaltsame Lektüre aus humorvollen, besinnlichen und hintergründigen Episoden, in denen es rund um das Fest der Liebe menschelt.

Seit vielen Jahren verfasst die Wiehler Hobbyautorin Kurzgeschichten, Reiseberichte und Gedichte. Sie veröffentlichte mit "Zerbrochenes Eis"(2012) und "Eiskalte Seele" (2014) zuletzt zwei Kriminalromane, ein Literaturgenre, das sie als Leserin zwar favorisiert, auf das sie sich als passionierte Schriftstellerin allerdings nicht festlegen möchte. "Anfang dieses Jahres packte mich die Lust auf Weihnachtsgeschichten und so entstanden innerhalb von vier Monaten die 20 Geschichten von 'Frohe Weihnachten'", erläutert die 43-jährige Finanz-Sachbearbeiterin, die ihre erzählerische Neigung 2004 in der Gummersbacher Schreibwerkstatt entdeckte.

"Alles reine Fiktion, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind absolut ausgeschlossen", unterstreicht Stephanie Werner lächelnd.

ISBN 9-783741-226007