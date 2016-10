245 Kilometer durch das Bergische Land

wr. Lindlar. "Man muss schon ganz schön verrückt sein, wenn man an einem Ultralauf, an einem Stück, über 245 Kilometer über fast 60 Stunden Spaß hat", gesteht Wolfgang Schwericke, der 57-jährige Ultraläufer ist aus Brandenburg angereist um teilzunehmen. Neben ihm warten noch 20 weitere Läuferinnen und Läufer, auch aus Holland und Belgien, in der Jugendherberge in Lindlar auf den Start.

"Der Lauf über den Panoramasteig ist ein echtes Naturerlebnis", schwärmt der Organisator und Läufer Michael Frenz, "es besteht auch die Möglichkeit die Mitteldistanz zu wählen, die Strecke ist identisch endet dann allerdings für die Teilnehmer an der Mittelstation nach 125 Kilometer Laufstrecke, neun Läufer haben sich dafür entschieden".



Hier dürfen die Abenteuer-Läufer höchstens eine Stunde Pause machen und es warten dort ihre Taschen mit Verpflegung und neuer Ausrüstung. Der BERGische ULTRA ist ein Selbstversorgerlauf, es steht den Teilnehmern nur das zur Verfügung was sich an der Strecke anbietet. Geschlafen wird im Freien, in einem Bushäuschen oder Unterstand an der Strecke, wenn überhaupt. Wer kommt am besten mit den Anforderungen der Strecke und dem Wetter zurecht? Wer hat das bessere Konzept um die Strecke zu meistern? 245 Kilometer, nonstop zu bewältigen, ist eine große Herausforderung und es gilt ein Zeitlimit von 54 Stunden. Start und Ziel befindet sich an der Jugendherberge Lindlar.

Die Mitteldistanz ist mit 125 Kilometer nonstop auf dem Bergischen Panoramasteig ein ganz schöner Brocken. Wer hier finisht hat satte Höhenmeter in den Beinen. Die Natur ist wunderschön und der Läufer ist um so manchen Einblick in die Natur reicher. Der Streckenverlauf ist identisch mit der Volldistanz.



Sollte das Rennen bei einem Starter der Volldistanz nicht wie geplant verlaufen, so besteht hier die Möglichkeit auch während des Rennens noch auf die Mitteldistanz zu wechseln, das gilt auch umgekehrt. Es ist während des Events nicht erlaubt innerhalb von Gebäuden zu essen, zu trinken, zu ruhen oder zu schlafen. Gebäude sind schnellst möglich wieder zu verlassen. Einzige Ausnahme ist die "Mittelstation" an der alle Läufer eine Stunde im Indoor-Bereich verbringen dürfen. Die Übernachtung in festen Unterkünften aller Art, auch in Wohnmobilen und Fahrzeugen ist nicht gestattet. Ausrüstung, Bekleidung, Verpflegung muss durch den Teilnehmer selbst getragen oder an der Strecke in lokalen Geschäften organisiert werden.

Der Start erfolgte Freitagmorgen um 9.50 Uhr und am Sonntag um 18.40 Uhr erreichte Tim Fischer, nach 56 Stunden und 50 Minuten, als Sieger und erster Ultraläufer das Ziel an der Jugendherberge in Lindlar.