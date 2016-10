Kartenlesen statt Navi

Auch Michaela und Lars Maaßen aus Euskirchen waren am Start, um mit ihrem Mitsubishi auf der traditionellen Orientierungsfahrt der Renngemeinschaft Oberberg zwischen Wipperfürth und dem Sauerland dabei zu sein.

sd. Oberberg. Zum 25. Mal präsentierte die Renngemeinschaft Oberberg die Herbst-Orientierungsfahrt um den Mario-Reichler-Gedächtnispokal. Für die 51 Teams aus Oberberg, NRW, Berlin und München ging es um besondere Aufgaben: Fahrer und Beifahrer manövrierten ihre Autos auf einer 120 Kilometer langen Strecke auf öffentlichen Straßen innerhalb einer festgelegten Fahrtzeit von drei Stunden.

Dabei mussten die Teams auf der erst kurz vor dem Start ausgehändigten Rundkurskarte die kürzeste Strecke wählen - und zwar ohne Navigationssystem. Die richtige Reihenfolge von besetzten und unbesetzten Kontrollpunkten entlang der Strecke musste exakt eingehalten und in die Bordkarte eingetragen werden. Start- und Zielpunkt war das Haus Koppelberg in Wipperfürth-Wasserfuhr. Neulinge und Spezialisten mussten in ihren Klassen jeweils unterschiedliche Schwierigkeitsgrade meistern.