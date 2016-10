Fünf Tage im Bundestag

Wipperfürth. Nachdem Luisa Zindler aus Wipperfürth Siebte beim Bundesfinale des Schülerquiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" wurde, lud der oberbergische Bundestags-Abgeordnete Klaus-Peter Flosbach (CDU) die 15-jährige Schülerin aus seiner Heimat nach Berlin ein.

Während ihres Praktikums lernte Luisa Zindler die Arbeit eines Abgeordneten im Bundestag kennen. Unter anderem gewann sie Einblicke in eine Sitzung des Finanzausschusses, in dem Flosbach Mitglied ist. Außerdem nahm die Schülerin an einem Gespräch mit Interessenvertretern teil und besuchte mehreren Plenarsitzungen über aktuelle Themen.

"Ich bin froh, dass ich mich während meines Praktikums in den riesigen Gebäuden nicht verlaufen habe", so Luisa, "auf jeden Fall war es eine spannende Erfahrung."