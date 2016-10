aem. Engelskirchen. Bereits zum fünften Mal hatten die Kunstfreunde Oberberg in das "Aggertal Atelier" in der Cafeteria der Aggertalklinik eingeladen. Unter dem Motto "Form, Farbe und Musik" eröffnete Dr. Jürgen Hekler, Ärztlicher Direktor der Aggertalklinik, die Vernissage.

"Wir freuen uns, hier hervorragende Ergebnisse des Kunstschaffens zeigen zu können", so Hekler. Rund 4.000 Menschen pro Jahr sehen die in der Aggertalklinik präsentierten Kunstwerke. Die Kunstrichtungen der momentan sieben Kunstfreunde ist vielfältig - von abstrakter Malerei über Naturalistische, Aquarelle bis zu Acryl auf Leinwand, Zeichnungen und Skulpturen.



"Qualität ist wichtig, dass möchten wir vermitteln", sagte Helga Vydra-Beer, "das sehen wir in jeder unserer Malart und bei den Skulpturen." So gibt es auch bei der abstrakten Malerei Gesetze. Im Bild muss Spannung erzeugt werden und Entspannung, das hat etwas mit der Setzung der Farben zu tun. "Wir sind alle Autodidakten", so Vydra-Beer, "auch wir möchten uns weiterbilden."

Musikalisch begleitete die Jazzband "Red Martini" den Abend. Als Gäste unterstützten Elke Erben mit Fotografie und Erich Perder jun. mit Aquarellen.

Die Kunstwerke könen noch in der Cafeteria der Aggertalklinik bewundert werden.