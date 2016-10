Herbstmarkt in der Gummersbacher City

bs. Gummersbach. Wenn die Tage wieder kürzer werden und sich die Natur vom saftigen Grün in herrlich leuchtendes Gelb und Orange verwandelt, ist es wieder soweit. Die Herbstzeit ist angebrochen. Und wie bereits seit vielen Jahren in der Herbstzeit veranstaltet die Innenstadtgemeinschaft Gummersbach auch eine ihrer traditionellsten Veranstaltungen in der City.



Am letzten Oktoberwochenende, am Samstag, 29. Oktober und Sonntag 30. Oktober, findet auch in diesem Jahr wieder der große Herbstmarkt in der Fußgängerzone in der Gummersbacher City statt. Entlang der breiten Haupteinkaufsstraßen stehen dann wieder dicht gedrängt Hütte an Hütte und Stand an Stand und laden die großen und kleinen Besucher zu einem ausgiebigen Einkaufsbummel ein.

Auch in diesem Jahr versprechen die Veranstalter einen abwechslungsreichen Markt, der für Jung und Alt etwas zu bieten hat. So sind zum Beispiel in diesem Jahr wieder Stände mit den unterschiedlichsten Gebrauchsgegenständen wie Schmuck, Taschen oder Selbstgestricktem zu finden.



Auch Essen und Trinken stehen hoch im Kurs. Keiner der Besucher wird den großen Herbstmarkt wieder hungrig verlassen müssen.

Die Gummersbacher Einzelhändler öffnen zudem am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und sorgen mit vielen kleinen Aktionen in den Geschäften für einen erlebnisreichen Tag. Auch das Einkaufszentrum Bergischer Hof wird am Sonntag, 30. Oktober, einiges zu bieten haben.



In Zusammenarbeit mit dem Team und Partnern der Gesundheitskasse AOK Rheinland/Hamburg stehen unter dem Motto "Die AOK - GesundheitsArena" Show- und Gardetanz, ein Auftritt der Zumba-Kids, Ballet-Shows, eine Autogrammstunde mit den Profis des VfL Gummersbach, Gesundheitsmessungen, die "Brain-Food-Bar", kostenloses Kinderschminken, Infopräsentationen rund um Gesundheit, ein großes Gewinnspiel mit tollen Preisen und viele weitere Überraschungen warten auf große und kleine Besucher.

Die Öffnungszeiten des Herbstmarktes sind am Samstag 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.