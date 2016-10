Zeitstrafen kosten den Sieg

gh. Gummersbach. Zur Halbzeit lagen die Weiß-Blauen in eigener Halle mit 12:15 gegen den in die Schwalbe-Arena gekommenen SC DHfK Leipzig, der bis dahin den fünften Platz in der Handballbundesligatabelle belegte, in Rückstand. Zu zaghaft und überhastet waren die Angriffe des VfL Gummersbach. Ein ums andere Mal rannten sich die Spieler des VfL Gummersbach in der Abwehr des klug agierenden Gegners fest.



Erst in der zweiten Spielhälfte wurden die Mannen um Trainer Emir Kurtagic aktiver und zeigten mehr Präzision in ihren Abschlüssen. Kurtagic hatte wohl in der Pause die richtigen Worte gefunden, um seine Spieler zu motivieren und besser auf das Tempo der Leipziger einzustellen.

Der Knoten schien zu platzen und so konnten der VfL Gummersbach mithalten, ja sogar zum 15:15 ausgleichen, obwohl das verletzungsbedingte Fehlen von Julius Kühn zu bemerken war.

Von den Zuschauern in der fast ausverkauften Halle aber wie ein Mann unterstützt und vehement angefeuert, schien es, als wenn sich das Blatt noch drehen könnte.



Drei vom Schiedsrichtergespann gegen Ende des Spiels gepfiffene Zeitstrafen gegen den VfL Gummersbach, die lautstark diskutiert wurden, ließen die Leipziger erneut einen Vorsprung herausspielen. Die rote Karte für Torhüter Matthias Puhle kam noch dazu und sorgte für eine hitzige Schlussphase.

Zwar kämpfte die Mannschaft bis zur letzten Sekunde, musste sich aber doch mit einem Zwei-Tore-Rückstand abfinden und dem Endergebnis von 22:24 vom Platz gehen. Die zweite Heimniederlage in der laufenden Saison.

Eine Wiedergutmachung kann aber vielleicht am kommenden Samstag (29.Oktober, 19 Uhr) gelingen. Dann ist der TBV Lemgo zu Gast in der Gummersbacher Schwalbe-Arena.