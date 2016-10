DRK: Blumberg nun Beauftragter

wr. Lindlar. "Vielen Dank für die tolle Arbeit über eine sehr lange Zeit" , mit diesen Worten bedankte sich Dr. Georg Ludwig, Bürgermeister und Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Lindlar-Frielingsdorf, bei Raimund Feldhoff, dem Blutspendenbeauftragten, am Rande des Blutspendentermins in der Grundschule Frielingsdorf.



Da Raimund Feldhoff sein Ehrenamt auf eigenen Wunsch aufgibt, lud das Deutsche Rote Kreuz zur Verabschiedung ein und stellte gleichzeitig Feldhoffs Nachfolger, Andreas Blumberg, vor.

Raimund Feldhoff gehört bereits seit über 50 Jahren dem DRK an und ist auch genauso lange der Blutspende verbunden. Seit mehr als 20 Jahren ist er offiziell Blutspenderbeauftragter des DRK-Ortsvereins und war der Kopf der Blutspende, der immer neue Ideen entwickelte, neue Blutspender zu gewinnen.



Als Blutspenderbeauftragter hatte er es nicht nur mit den Spenderterminen zu tun, die vorbereitet werden müssen; so muss Verpflegung für bis über 200 Personen organisiert werden. Feldhoff war auch für die Blutspenderehrungen verantwortlich. In sein Ehrenamt war die gesamte Familie eingebunden - Frau, Tochter und Sohn, alle halfen mit.

Mit dem Rücktritt als Blutspenderbeauftragter zieht sich feldhoff nicht generell aus der DRK-Arbeit zurück, er wird weiterhin den Ortsverein Lindlar-Frielingsdorf unterstützen und auch bei den Blutspenderterminen anwesend sein.

Nachfolger Andreas Blumberg ist bereits seit einiger Zeit in die Aufgabe hineingewachsen und hat die notwendigen Lehrgänge beim Blutspenderzentrum absolviert.



Als gelernter und aktiver Koch liegt ihm besonders die Küche am Herzen. Andreas Blumberg wird zukünftig die Blutspendertermine organisieren - un die Blutspender werden sich auch weiterhin auf eine gute Betreuung verlassen können.