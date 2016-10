Herberge der Kunst

Von Karin Rechenberger

Hespert. "Entscheidend ist die Qualität, nicht die Stilrichtung", sagt Bodo Gerono, Direktor des Kunstkabinetts in Hespert. Und das habe sich all die Jahre bewährt.

Vor 25 Jahren hat der er das Kunstkabinett gegründet und leitet es seitdem mit ganz besonderem Geschick, enormen Fachwissen und seinem hohen persönlichen Einsatz. Um 1850 wurde das Gebäude, das das Kunstkabinett beherbergt, erbaut und bis Ende der 1960er Jahre als Grundschule genutzt. Dann war es Wohnhaus und Atelier, später wurde es von der Kommune als Archiv und der Feuerwehr gebraucht, bevor es dem Künstler Bodo Gerono als Galerie diente. Ende der 80er Jahre stellte Gerono dem Rat seine Konzeption vor, und im Jahr 1991 entstand das Kunstkabinett. Seit dem wird das Gebäude als kommunale Galerie der Gemeinde Reichshof genutzt, in dessen Eigentum es sich auch befindet. "Die erste Ausstellung fand unter dem Titel "polnische Realisten" statt, erinnert sich der 66-jährige Kunstdirektor schmunzelnd. In den folgenden 25 Jahren wurden in den ansprechenden Räumen über 100 Ausstellungen mit über 400 Künstlern in Einzel- oder Gruppenausstellungen präsentiert, bei denen der lebendige Austausch zwischen Mensch und Kunst im Mittelpunkt stand. Es fand und findet eine Auseinandersetzung durch alle Kunstarten, sowie deren verschiedene Stilrichtungen, sowohl abstrakte als auch gegenständliche Kunst statt. Ausgestellt wird ausschließlich authentische, starke Kunst: bildende Kunst der klassischen Gattungen Malerei und Grafik, Bildhauerei, Architektur und Skulpturen; Musik mit den Hauptsparten Komposition und Interpretation in Vokal- und Instrumentalmusik; Literatur mit den Hauptgattungen Epik, Dramatik, Lyrik und Essayistik sowie darstellende Kunst mit den Hauptsparten Theater, Tanz und Film. Welche Exponate des Künstlers die Ausstellung schmücken, entscheidet Kunsthistoriker Bodo Gerono.

Er bereist weltweit Galerien, besucht Künstler und sucht aus deren Werk die Exponate aus, die im Kabinett ausstellt werden. Dann bestückt er gemeinsam mit Axel Müller, Künstler und Oberstudienrat, seit 25 Jahren die Wände und Stellwände des zweigeschossigen Kunstkabinetts in einer Weise, dass die Werke mit ihrer dekorativen Kraft den Sinnen schmeicheln. Das sind oft bis zu 100 Exponate pro Ausstellung. Die Künstler, ob international anerkannte oder noch unbekannte, stehen bei Ausstellungseröffnungen und Finissagen jedem Interessierten Rede und Antwort. "Wir haben einen guten Ruf", sagt Gerono, an Ausstellungsbewerbungen mangele es nicht. Oft kommt er nicht nach die Ateliers zu besuchen. "Lobenswert ist die gute Zusammenarbeit und das sinnvolle Miteinander mit dem Förderverein, unter dem Vorsitz von Hellmut Riebeling, und der Gemeinde Reichshof", betont der charismatische Direktor, "das macht Kultur aus - das Miteinander umgehen". Das Kunst Kabinett Hespert ist ein kostbarer Bestandteil des Kulturlebens in der Gemeinde Reichshof und im Oberbergischen Kreis. Das Konzept, die Gratwanderung zwischen künstlerischem und ästhetischem Anspruch zu perfektionieren, hat zur Folge, dass in der Galerie authentische Kunst zu finden ist, die zunächst auch durchaus als reine Dekoration betrachtet werden kann. Wer jedoch den zweiten und auch den dritten Blick nicht scheut, wird entdecken, dass die künstlerische Arbeit weitaus vielschichtiger und eigenwilliger ist. Vom 6. November 2016 bis zum 15. Januar 2017 präsentiert das Kunst Kabinett Hespert, die Ausstellung "Objekte" von Dorothee Jasper sowie "Zeichnungen und Druckgrafik" von Rudolf Bieler. Das Kunsthaus in Hespert am Glockenweg ist samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr und nach Absprache unter: 0178/6896305 oder 0 22 65/9 87 90 79 geöffnet.